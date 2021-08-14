Под Тольятти «девятка» влетела в прицеп грузовика: один человек погиб, двое пострадали

Один из пассажиров от удара вылетел из машины Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

На автодороге «Тольятти-Хрящовка» сегодня утром произошло ДТП со смертельным исходом. Вероятно, причиной аварии стала скорость водитель одной из машин не успел вовремя среагировать при виде грузовика:

- Автомобиль ВАЗ 2109 на большой скорости столкнулся в попутном направлении с прицепом грузового автомобиля, - рассказывают представители Поисково-спасательной службы Самарской области.

«Легковушку» от удара выбросило с дороги прямо в кювет, при этом один из пассажиров вылетел из машины. Каким-то чудом он выжил.

Водителя и второго пассажира достать без помощи спасателей было невозможно. На месте работали сотрудники Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

- С помощью гидроинструмента удалось освободить водителя, его передали врачам скорой медицинской помощи. Пассажир на переднем сидении погиб. Его деблокировали из аварийного автомобиля, - рассказали в ПСС области.

Пострадал ли водитель грузовика, пока не ясно. Личности участников аварии предстоит установить полицейским.