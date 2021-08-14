Самарскую область накроет мгла: кто виноват и сколько это продлится

В Самарскую область «принесло» отголоски сильной пыльной бури в Казахстане Фото: Михаил ГОРЮНОВ

«Мгла накрыла этот город. Исчезли мосты, соединяющие Самару с Сухой Самарской и ТЦ «Амбар», опустилась с неба бездна и залила маковки церкви Георгия Победоносца, Белый дом на площади Славы, сельскохозяйственные ярмарки на проспекте Ленина, переулки, пруды и мёртвую рыбу на их берегах», - так могли выглядеть сообщения о песчаной буре, отголоски которой ветер принес в Самарскую область. Могли бы, но мы не будем пугать наших читателей. Потому что надеемся, что все будет не так уж плохо.

Странную дымку над городом заметили еще вчера. Выкладывая фотографии в соцсети, самарцы обсуждали, что же это может быть? Химические выбросы? Дым от лесных пожаров в Якутии? Пылевые бури из соседних регионов?

Последнее предположение оказалось наиболее близким к правде.

Как рассказали специалисты Приволжского УГМ, в Самарскую область «принесло» отголоски сильной пыльной бури в Казахстане.

- С юго-восточным ветром в Самарскую область поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли, которые и образуют мглу, - говорят синоптики.

По их словам, судя по силе и направлению ветра, иностранная пыль в самарском воздухе будет летать трое суток. Однако ее присутствие заметно будет в основном в юго-восточных районах Самарской области.