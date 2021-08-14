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Общество14 августа 2021 19:17

Самарцы бьют тревогу: в центре города уничтожают последнюю зеленую улицу

Вместо раскидистых деревьев там будет… газон, но это не точно
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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На том месте, где стоят деревья проходит теплотрасса

На том месте, где стоят деревья проходит теплотрасса

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Бабушки пьют «Корвалол», вызывают то «Скорую помощь», то полицию. Деревья, которые они сажали в своей молодости, идут под спил, - жители ул.Чапаевской бьют тревогу. К ним пришли рабочие с бумагой, которая дает разрешение на спил 32 деревьев на небольшом участке – от ул.Ленинградской до ул.Венцека.

Люди пробовали по-хорошему, по-плохому, разговаривали, кричали, жаловались – но против бумажки, как известно… управы нет.

В чем дело? На том месте, где стоят деревья проходит теплотрасса. Ее хотят поменять. Для этого и нужно ликвидировать все 32 дерева – березы, орех, каштаны, рябины – все, что украшает улицу. Потому что техника безопасности.

- А взамен этих деревьев что посадите? – вопрошают жители.

- Ничего. Может быть, газон, - говорят им в ответ.

В эти выходные местные жители спешно выкапывают то, что можно попробовать спасти

В эти выходные местные жители спешно выкапывают то, что можно попробовать спасти

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В эти выходные местные жители спешно выкапывают то, что можно попробовать спасти. Помогают им в этом… молодые люди из некоммерческой организации «Городские проекты в Самаре». А представители службы, которая «официально» занимается озеленением города… привезла людям в помочь 7 лопат и упаковку перчаток.

Редакция «КП-Самара» просит городские власти обратить внимание на эту ситуацию и попытаться найти компромисс, который сможет совместить на карте города коммуникации и зеленые насаждения.