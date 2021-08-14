В Самаре из ТРК «Вива Лэнд» эвакуировали 1200 человек

Все дело оказалось в ошибке. Фото: официальная группа «Вива Лэнда» во «ВКонтакте»

Сегодня днем в ТРК «Вива Лэнд» вдруг сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали на улицу. Показы фильмов тоже прервали. Народ был в растерянности: что же произошло?

На улице людей не стали долго томить, и вскоре запустили обратно.

Чтобы понять, из-за чего все-таки была эвакуация, кто-то из самарцев выложил недоумевающий пост в соцсети.

Предположений о том, что там могло произойти, высказали массу – в том числе, пользователи соцсетей припомнили другие случаи эвакуации из самарских торговых центров. К примеру, из-за задымившегося масла.

Однако в этот раз все дело было в ошибке.

- Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области. - Самостоятельно из здания ТЦ эвакуировались 1200 человек.