Легковушка влетела под фуру под Тольятти, двое погибших

Под Тольятти автомобиль попал в аварию

В Самарской области в ДТП с грузовиком скончались два человека. Смертельная авария произошла на 37 километре автодороги от Тольятти до Димитровграда, а районе села Ужюково. Машины столкнулись около полуночи 15 августа. Предполагаемый виновник аварии - водитель Хендай Солярис, мужчина 38 лет.

- Он на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Скания движущемуся по главной, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В обстоятельствах происшествия еще разберется полиция, им предстоит выяснить, не нарушал ли правила водитель грузовика, в нормальном ли состоянии была дорога. В любом случае горожан просят быть аккуратнее на трассах, соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль пьяным м не превышать скорость.