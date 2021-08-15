Владельца самарского подшипникового завода обвинили в мошенничестве на 60 миллионов рублей

В ближайшее время дело будут рассматривать в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение в отношении члена совета директоров самарского теплоснабжающего предприятия "Волгатеплоснаб" Александр Швидака. Бизнесмена, который также является владельцем обанкротившегося подшипникового завода, обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

- По версии следствия, он, зная о наличии на банковских счетах "Волгатеплоснаб" значительных средств, с декабря 2016 года по май 2019-го похитил средства предприятия путем оформления договоров займа между указанным юридическим лицом и собой как физическим лицом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры региона.

Деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Ущерб для компании значительный - 60,8 млн рублей. Сейчас следствием наложен арест на имущество предпринимателя на эту сумму.

Теперь Швидаку грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде.