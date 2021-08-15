На Волге в Самаре пропал катер, врезавшийся в теплоход с баржей

Следователи работают на месте происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Страшное ЧП произошло вчера вечером, 14 августа, на Волге в Самаре. Примерно в 20:30 на 1733 км реки напротив села Рождествено столкнулись неустановленный маломерный катер и теплоход "Рейдовый-3" в составе с Баржой-1381, владельцем которого является ПАО Порт Тольятти.

- Теплоход следовал рейсом "Солнечная поляна - Рождествено". После столкновения катер перевернулся, сейчас его ищут, - рассказывают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи продолжают работу на месте событий. Они устанавливают обстоятельства происшествия. Также ведется поисковая операция.