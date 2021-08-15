Самарского бизнесмена подозревают в растлении семилетней дочки своей знакомой

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 августа правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Самары. Индивидуального предпринимателя подозревают в совершении иных действий сексуального характера. Ему вменяют ч. 4 ст. 132 УК РФ.

- По предварительной версии, он прикасался к половым органам 7-летней девочки - дочери своей знакомой, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления и выясняют, были ли другие подобные случаи у фигуранта.