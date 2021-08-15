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Происшествия15 августа 2021 11:29

Самарского бизнесмена подозревают в растлении семилетней дочки своей знакомой

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства продолжаются

Разбирательства продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 августа правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Самары. Индивидуального предпринимателя подозревают в совершении иных действий сексуального характера. Ему вменяют ч. 4 ст. 132 УК РФ.

- По предварительной версии, он прикасался к половым органам 7-летней девочки - дочери своей знакомой, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления и выясняют, были ли другие подобные случаи у фигуранта.