В Самарской области лишенный прав водитель иномарки влетел в грузовик и погиб

По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП накануне утром, 14 августа, произошло в Сызранском районе Самарской области. Примерно в 7:00 на трассе М-5 "Урал" Nissan Qashqai врезался в большегруз МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

- 44-летний водитель иномарки, которого 2 октября прошлого года лишили прав на 18 месяцев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария не обошлась без жертв. Автолюбитель, управлявший легковушкой, скончался на месте событий. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.