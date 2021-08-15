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Происшествия15 августа 2021 17:51

В Самаре женщина на «Chevrolet Lacetti» протаранила другую иномарку и сбила пешехода на тротуаре

Пострадавший госпитализирован, досталось в результате ДТП и припаркованному автомобилю
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались серьезными

Последствия аварии оказались серьезными

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, в субботу 14 августа, в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 21:40 35-летняя женщина на «Chevrolet Lacetti» врезалась в «Subaru Forester», за рулем которого находился 75-летний пенсионер. Случилось это на улице Алма-Атинской.

По предварительной версии, автоледи не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущей машины. «Subaru» от удара выбросило на левую обочину, где она въехала в припаркованный автомобиль «Toyota Land Cruiser».

— После этого «Chevrolet Lacetti» выехал на тротуар и сбил 45-летнего пешехода, — добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас по факту аварии проводится проверка.