В Самаре начало рабочей недели получится очень жарким

В Самаре остается жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области остается теплая погода. С понедельника, 16 августа, местных жителей снова ждет температура воздуха, которая превышает 30 градусов.

- Днем 16 числа в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 32...34 градуса выше нуля, - сообщают в Приволжском УГМС.

Ночью 17 августа температура упадет до 15...20 °C. А уже днем во вторник воздух в Самарской области прогреется до 36 градусов. Такие же показатели ожидают и в среду, 18 августа.