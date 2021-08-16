В Самарской области в ближайшие дни воздух прогреется до +36 градусов

В Самарской области на этой неделе сохранится жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новая рабочая неделя начнется с достаточно жаркой погоды, а уже к среде воздух прогреется до +36 градусов. Это обусловлено тем, что в Поволжье наблюдается активный атмосферный фронт с волнами.

Синоптики сообщают, что вектор перемещения фронта направлен в большей степени на восток, поэтому северные и западные районы могут оказаться в более прохладной воздушной массе, однако это будет зависеть от скорости и направления перемещения атмосферного фронта с волнами.

Так, в понедельник, 16 августа, по прогнозу синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +33…+35 градусов, а юго-восточный ветер будет со скоростью 5-10 м/с.

17 августа, также будет малооблачно, без осадков. Ветер в этот день будет неустойчивым и слабым. Воздух прогреется до +36 градусов.

Также и в среду, 18 августа, на территории Самарской области не ожидается осадков и ветра. Температура воздуха достигнет +36 градусов.