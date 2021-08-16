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Общество16 августа 2021 8:28

В Крутых ключах построят ТПУ, который соединит Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти

В Самаре хотят построить транспортно-пересадочный узел на станции «Ягодная»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Проект должен быть готов до конца ноября

Проект должен быть готов до конца ноября

Фото: Евгений АНДРОСОВ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключили контракт с ООО «Автодор» на подготовку проектной документации строительства транспорта-пересадочного узла «Ягодная», который будет расположен в Крутых ключах. Стоит отметить, что заявку на участие в торгах подал только один участник.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать проектную документацию на строительство транспортно-пересадочного узла в створе улицы Мира через железнодорожные пути.

Минтранс планирует запустить скоростную электричку Самара – Курумоч – Тольятти. Пропускная способность – 4000 человек в сутки или 100 человек единовременно.

Также подрядчик в проекте должен учесть, помимо здания ТПУ, создание парковок, перронов, автобусных площадок и благоустройство территории.

ООО «Автодор» должен до конца ноября 2021 года предоставить готовый проект. Цена контракта составила 12 800 000 рублей.