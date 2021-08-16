Последний закат апокалипсиса: самарцы сняли жутковатое солнце

Такое явление можно объяснить научно, но большинство хотят верить в чудеса Фото: Айна УТИБАЕВА

В Самаре 15 августа 2021 года местные жители наблюдали необычный закат – солнце было окрашено полосами разных цветов. Необычное явление – это не волшебство, а всего лишь физика.

Такое явление наблюдается из-за преломления света, и мы видим именно те цвета, которые способен различить наш глаз. Из школьного учебника по физике все знают, что солнечный свет – белого или чуть желтоватого цвета, состоит из смеси семи цветов, а при прохождении через атмосферу один из них может поменять насыщенность. Солнце в течение всего дня находится в разном положении и лучи проходят через разную толщину атмосферы, именно поэтому наблюдаются разные оттенки. Через толстый слой могут пройти только длинные световые волны, а именно оранжево-красные.

Полосы на светиле тоже можно объяснить с научной точки зрения. Ученые описывают этот феномен как мираж. Простыми словами, когда солнце еще не скрылось за горизонтом, из-за него встает сплющенное отражение – «противосолнце», тогда создается видимость, что два диска соединяются и сливаются.

Это научное объяснение происходящему, но большинство все же хотят верить в чудеса и приметы. Например, некоторые считают, что по закату можно определить погоду на завтрашний день. Так, по поверью, красный закат – к непогоде через несколько дней.