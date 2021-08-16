16 августа 2021 года в Самарской области стартует Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

В Самарской области стартует IV Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию

16 августа 2021 года в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стартует Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Жители Самарской области смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, а эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски и напомнят о действенных мерах защиты.

В рамках IV Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по городам пройдет автопробег мобильных пунктов тестирования брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах.

Специалисты Самарского областного СПИД Центра настоятельно рекомендуют проходить тестирование ежегодно, особенно если в вашей жизни были такие ситуации, при которых присутствовал риск заражения инфекцией.

16 августа 2021 года мобильные пункты будут расположены по следующим адресам:

Самара, Центральный вход парка им. Ю. Гагарина (Московское шоссе), с 12:00 до 18:00

Тольятти, ТРК «Русь на Волге» (вход со стороны ул. Жукова), с 12:00 до 18:00

17 августа 2021 года мобильный пункт будет находиться в Новокуйбышевске, ТРК «Сити Парк» (Центральный вход), с 12:00 до 18:00