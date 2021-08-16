В Самаре на День города-2021 запустят салют за 5 миллионов рублей

12 сентября 2021 в Самаре прогремит праздничный салют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Администрация Самары ищет подрядчика, который возьмет на себя техническое оснащение фестиваля «Самара Open Jazz», который будет проведен в рамках празднования Дня города – 2021. Кроме того, в этом день в разных частях города прогремит праздничный салют. На эти цели мэрия выделит 8,5 миллионов рублей.

Так, согласно техзаданию, к 11 сентября 2021 года подрядчик должен будет смонтировать тентовую крышу, двухуровневую сцену и установить светодиодный экран размером 5 на 10 метров. Кроме того, на площадке должны быть установлены гримерные для артистов.

12 сентября, в воскресенье, подрядчик должен будет организовать фейерверк на четырех площадках города. Салют будет запущен с двух барж на Волге в районе набережной, а также с озера в парке 50-летия Октября на Металлурге, в сквере ДК «Нефтяников» в Куйбышевском районе и в Красноглинском районе Самары. Самый масштабный фейерверк запустят с Волги, он продлится не менее 10 минут, и залпы будут достигать высоты 300 метров. В остальных районах салют будет длиться не менее 6 минут, а залпы поднимутся до 100 метров высоты.

Подрядчика на оба лота выберут 31 августа 2021 года. На организацию фестиваля выделяется 3,5 миллиона рублей, а на салюты – 4,9 миллионов рублей.