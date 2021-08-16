В Самаре 16-летний парень на электросамокате врезался в автомобиль

Несовершеннолетний водитель самоката не выдержал безопасную дистанцию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 15 августа, в Самаре на улице Каховская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего парня на электросамокате. Молодой человек не справился с управлением и врезался во впередиидущий автомобиль.

- По предварительной версии, 16-летний подросток на электросамокате не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего двухколесного средства передвижения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Ford Focus», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Несовершеннолетний получил травмы, после осмотра медиками пострадавшему назначили амбулаторное лечение.