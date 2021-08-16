МегаФон представит многосерийный блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым

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Компания МегаФон приготовила для российских зрителей многосерийный семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов. Всероссийский оператор цифровых возможностей решил таким образом сменить рекламный формат.

Каждая серия - это законченный эпизод, в котором акцент сделан на отдельный продукт МегаФона. Главные герои – напарники-спецагенты, которые оказываются в ситуациях, близких каждому абоненту. Опытный и молодой спецагенты вместе могут справиться со всеми обстоятельствами вместе с продуктами компании Мегафон.

Брюс Уиллис, легенда мирового кино, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из популярных комиков и телеведущих в России, умеет в каждой ситуации найти выгоду.

Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФона – «Первый семейный», уникальному предложению, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона – компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.

«Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества МегаФона», – говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», – говорит Брюс Уиллис.