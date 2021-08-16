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Здоровье16 августа 2021 12:00

В Самарской области коронавирусом заболели 443 человек, 19 пациентов скончались

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 16 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области продолжают массово болеть коронавирусом

В Самарской области продолжают массово болеть коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 16 августа 2021 года коронавирус подтвердился у 443 местных жителей. С начала пандемии зарегистрировано 83 620 случаев заражения COVID-19.

Из общего числа зараженных на сегодняшний день 74 105 пациентов успешно завершили лечения, в том числе за прошедшие сутки диагноз был снят у 191 самарца.

За весь период пандемии в Самарской области зафиксировали 2 916 летальных случаев, среди инфицированным. За минувшие сутки скончались 19 человек.