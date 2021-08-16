В Самарской области коронавирусом заболели 443 человек, 19 пациентов скончались

В Самарской области продолжают массово болеть коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 16 августа 2021 года коронавирус подтвердился у 443 местных жителей. С начала пандемии зарегистрировано 83 620 случаев заражения COVID-19.

Из общего числа зараженных на сегодняшний день 74 105 пациентов успешно завершили лечения, в том числе за прошедшие сутки диагноз был снят у 191 самарца.

За весь период пандемии в Самарской области зафиксировали 2 916 летальных случаев, среди инфицированным. За минувшие сутки скончались 19 человек.