В Новокуйбышевске возле «Острова сокровищ» нашли агрессивного подростка

Задержанного смогли "успокоить" только при помощи наручников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 13 на 14 августа в полицию Новокуйбышевска позвонили обеспокоенные горожане: мол, помогите, спасите, возле кафе «Остров Сокровищ» на ул.Дзержинского на людей нападают наркоманы.

Полицейские среагировали быстро, и по указанному адресу отправили ближайший наряд вневедомственной охраны. Наркоманов они не нашли, а вот паренька, который на ногах не стоял, и от которого сильно пахло спиртным, привезли в ближайший отдел полиции.

- Там задержанный вел себя дерзко и вызывающе, ругался матом в адрес сотрудников, на замечания не реагировал, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Когда его было решено «утихомирить» при помощи наручников, паренек проявил чудеса изворотливости и напористость быка – в итоге ударил одного из полицейских головой в лицо.

Позже майор полиции обратится за помощью к медикам с переломом носа. Его обидчиком оказался 17-летний паренек из села. В ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела о нападении на стража порядка, материалы по факту ЧП уже передали в региональный Следственный комитет.