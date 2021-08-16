В Самарской области от коронавируса вакцинировали 940 тысяч человек

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по состоянию на 16 августа от коронавируса вакцинировались 940 тысяч человек. Об этом сообщают в региональном минздраве.

По последним данным, коронавирусом в Самарской области с начала пандемии заразились 83 620 человек, в том числе, 443 - за прошедшие сутки.

Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Армен Бенян, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 1,5 миллиона жителей региона.

Прививки в регионе можно сделать, записавшись в своей поликлинике, через портал Госуслуги, в мобильных или круглосуточных пунктах.