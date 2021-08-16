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Здоровье16 августа 2021 14:49

В Самаре-198, в Тольятти-63: где в Самарской области нашли новых заболевших коронавирусом 16 августа 2021 года

Подробности о новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 16 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Обновленные данные по коронавирусу на 16 августа 2021 года

Обновленные данные по коронавирусу на 16 августа 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области озвучил обновленные данные по коронавирусу в регионе на 16 августа 2021 года. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 443 человек.

Большинство заболевших снова нашли в Самаре – 198 зараженных, в Тольятти за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. В Новокуйбышевске плюс 36 новых заболевших, в Красноярском районе – 30, а в Волжском районе инфекцию подтвердили у 29 местных жителей.

Из числа инфицированных, 421 человек узнал о болезни после обследования с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 22 человека не подозревали о наличии у себя вируса пока не пришли на профосмотр.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 19 новых случаев смерти среди больных коронавирусом. Среди скончавшихся 12 мужчин в возрасте от 34 до 81 года, а также семь женщин в возрасте от 59 до 87 лет. У всех погибших при жизни были сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 2 916 человек.