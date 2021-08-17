Мужчине, предлагавшему взятку, грозит длительный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Взятку полицейскому предлагал мужчина, который таким образом пытался избежать уголовной ответственности за мошенничество.

Мужчина предложил полицейскому 200 тысяч рублей и в служебном кабинете сотрудника правоохранительных органов пытался передать из этой суммы в качестве первой части 70 тысяч, которые полицейский не взял.

В отношении мужчины, предлагавшего взятку, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 12-ти лет лишения свободы и штраф шестидесятикратный сумме взятки.