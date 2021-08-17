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Общество17 августа 2021 8:21

В Самаре полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей

Мужчине, предлагавшему деньги, грозит до 12 лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Мужчине, предлагавшему взятку, грозит длительный срок

Мужчине, предлагавшему взятку, грозит длительный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Взятку полицейскому предлагал мужчина, который таким образом пытался избежать уголовной ответственности за мошенничество.

Мужчина предложил полицейскому 200 тысяч рублей и в служебном кабинете сотрудника правоохранительных органов пытался передать из этой суммы в качестве первой части 70 тысяч, которые полицейский не взял.

В отношении мужчины, предлагавшего взятку, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 12-ти лет лишения свободы и штраф шестидесятикратный сумме взятки.