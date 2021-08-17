Итальянские инвесторы готовы приехать в Самарскую области с бизнес-миссией

В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с итальянскими инвесторами

Итальянские инвесторы готовы приехать в Самару с бизнес-миссией. Такую перспективу обсуждали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

- Я к вам обращусь с официальным предложением. Уверен, посещение страны предпринимателями из Италии даст большее понимание о тех возможностях, которые есть в России и на территории Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров.

В Италию из Самарской области экспортируют нефть и нефтепродукты, а также резиновые и пластмассовые изделия и инструменты. Из Италии ввозят промышленное оборудование, электромашины, а также различную технику.

В Самарской области работают 7 предприятий с итальянским участием, которые производят двигатели для автомобилей, занимаются обработкой металлов и проектированием производственных помещений.

Паскуале Терраччано считает, что Италии стоит налаживать связи не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и динамично развивающимися регионами, в том числе – с Самарской областью.