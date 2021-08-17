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Общество17 августа 2021 10:38

В Самаре молодая женщина убила своего сожителя

Мужчина скончался, получив удар ножом в грудь
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре женщина ударила ножом сожителя

В Самаре женщина ударила ножом сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расследуют уголовное дело по факту убийства молодого мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 12 августа в квартире дома в промышленном районе 31-летняя женщина поссорилась со своим сожителем, 35-летним мужчиной. Ссора возникла, когда оба были в пьяном виде.

Женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи уточняют подробности произошедшего, устанавливают причины случившегося.