В Самаре молодая женщина убила своего сожителя

В Самаре женщина ударила ножом сожителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расследуют уголовное дело по факту убийства молодого мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 12 августа в квартире дома в промышленном районе 31-летняя женщина поссорилась со своим сожителем, 35-летним мужчиной. Ссора возникла, когда оба были в пьяном виде.

Женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи уточняют подробности произошедшего, устанавливают причины случившегося.