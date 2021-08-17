Молодой тольяттинец обокрал церковную лавку

В Тольятти обокрали церковную лавку

В Тольятти задержали 22-летнего парня, который обокрал церковную лавку. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 72-летний мужчина, являющийся настоятелем одного из местных монастырей. Он рассказал, что неизвестный проник в лавку и украл серебряные цепочки и крестики на общую сумму в 4 тысячи рублей.

По подозрению в совершении преступления в полицию доставили 22-летнего молодого человека, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. По отпечаткам пальцев удалось установить, что именно он ворвался в церковную лавку.

Своей вины задержанный не отрицал. Он рассказал, что выдавил стекло в окне лавки и забрался туда, а награбленное сдал в ломбард.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, парню грозит до пяти лет лишения свободы.