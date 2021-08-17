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Общество17 августа 2021 14:20

В Самаре будут ходить современные автобусы с кондиционерами, навигаторами и видеонаблюдением

Самарский перевозчик обновляет автопарк
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре будут курсировать комфортабельные автобусы

В Самаре будут курсировать комфортабельные автобусы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые владельцы самарского перевозчика занимаются поэтапным обновлением автопарка городского общественного транспорта. Уже на этой неделе в Самару прибудут новые комфортабельные автобусы, которые оснащены современным оборудованием.

- В Самару прибудут 10 больших автобусов, вместимостью 100 человек. Транспорт оснащен кондиционерами, системами навигации и видеонаблюдения, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Чиновники также отметили, что старые автобусы могут в дальнейшем сдаваться в аренду, а выпуск общественного транспорта в городе не снизится.