В Самаре будут ходить современные автобусы с кондиционерами, навигаторами и видеонаблюдением

В Самаре будут курсировать комфортабельные автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые владельцы самарского перевозчика занимаются поэтапным обновлением автопарка городского общественного транспорта. Уже на этой неделе в Самару прибудут новые комфортабельные автобусы, которые оснащены современным оборудованием.

- В Самару прибудут 10 больших автобусов, вместимостью 100 человек. Транспорт оснащен кондиционерами, системами навигации и видеонаблюдения, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Чиновники также отметили, что старые автобусы могут в дальнейшем сдаваться в аренду, а выпуск общественного транспорта в городе не снизится.