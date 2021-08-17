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Происшествия17 августа 2021 14:32

В Самаре горит жилой деревянный дом на Ленинской, 38

Пожарные эвакуировали из здания двух человек
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ликвидации пока нет

Ликвидации пока нет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 17 августа 2021 года в Самарском районе произошел пожар. По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме по адресу Ленинская, 38.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:32. По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 120 квадратных метров, из здания были эвакуированы два человека, - рассказали пожарные.

На месте ЧП работают 45 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. В 14:49 была объявлена локализация, работы на месте ЧП продолжаются.

Пожар в Самаре Ленинская, 38