В Самаре сотрудник ДПС вымогал у местного жителя 40 тысяч рублей

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре инспектора ДПС подозревают в превышении полномочий и вымогательстве. В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 2 апреля 2021 года сотрудник полиции потребовал от мужчины 40 тысяч рублей, угрожая тем, что в случае отказа от выполнения требований, инспектор может сфальсифицировать материалы по факту незаконного оборота мужчиной наркотических средств, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Александр Винников назначил проведение служебной проверки по данному факту.

- Если вина сотрудника ДПС будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Также к ответственности будут привлечены его руководители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.