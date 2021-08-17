В Самарской области до конца августа принимают заявки на конкурс «Молодой предприниматель России-2021»

Организаторы конкурса ждут заявок от начинающих бизнесменов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Начинающим бизнесменам региона предлагают принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России-2021». Заявки желающие — люди в возрасте от 16 до 35 лет — могут подавать до 29 августа.

Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа. Жюри выберет самые яркие заявки в 10 номинациях. Победителей регионального этапа ждет борьба на федеральном уровне.

— Основная цель конкурса — поддержка и развитие молодежного предпринимательства в нашей стране, — рассказал глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов. — Для участников это отличная возможность рассказать о себе и своем деле на всю область, а затем и на всю страну, получить оценку от ведущих экспертов в сфере бизнеса, найти новых партнеров.

Среди номинаций — «Торговля», «Сфера услуг», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство» и др. Принять участие в конкурсе смогут и самозанятые граждане.

В прошлом году один из участников от Самарской области оказался в списке победителей федерального этапа конкурса. Андрей Жвакин с проектом «Сервис для экологичного быта» занял третье место в специальной номинации «Экологическое предпринимательство».

В нынешнем году подведение итогов регионального этапа конкурса планируется провести в оффлайн-формате уже 2 сентября.