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Происшествия17 августа 2021 16:03

В Самаре прохожий нашел на дереве труп девушки из поселка Петра Дубрава

По предварительной версии, 24-летняя Ксения покончила с собой
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в отдел полиции Советского района Самары обратился 47-летний местный житель. Он заявил, что у дома на улице Физкультурной обнаружил труп девушки.

- Личность погибшей была вскоре установлена. Ею оказалась 24-летняя жительница поселка Петра Дубрава Ксения. Признаков насилия на ее теле не обнаружено, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, несчастная покончила с собой. Проводится проверка, которая определит, так ли это было на самом деле.