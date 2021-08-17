В Самаре прохожий нашел на дереве труп девушки из поселка Петра Дубрава

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в отдел полиции Советского района Самары обратился 47-летний местный житель. Он заявил, что у дома на улице Физкультурной обнаружил труп девушки.

- Личность погибшей была вскоре установлена. Ею оказалась 24-летняя жительница поселка Петра Дубрава Ксения. Признаков насилия на ее теле не обнаружено, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, несчастная покончила с собой. Проводится проверка, которая определит, так ли это было на самом деле.