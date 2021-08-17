В Тольятти депутат помог решить многолетнюю проблему с дорогой на улице Борковской

На проблемной дороге меняют асфальт Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти решена наболевшая проблема с дорогой на улице Борковской. Она ведет к дачам ПТО, и люди, которые постоянно по ней передвигались, часто жаловались на плохое состояние этого пути.

Действительно, участок Борковской от улицы Северной до дачного массива выглядел разбитым. Дорога много лент не видела ремонта и находилась в аварийном состоянии. Ямы там достигали глубины в 30 см.

Жители обратились за помощью к депутату самарской губернской думы Денису Волкову. Он отреагировал оперативно.

- Сегодня приступили к ремонту, выравниванию и обсыпке этой дороги асфальтным гранулятом, - заявил Волков.

Проблемы будут решены уже в ближайшее время. В следующем году эту дорогу ждет капитальный ремонт.