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Общество17 августа 2021 17:09

Парк дружбы народов в Волгаре торжественно откроется на День города 12 сентября 202 1 года

Об этом сообщает Общественная палата Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Парк дружбы народов откроется 12 сентября

Парк дружбы народов откроется 12 сентября

В Самаре открытие этнокультурного комплекса в Куйбышевском районе «Парк дружбы народов» намечено на 12 сентября 2021 года. В этот день Самара будет с размахом отмечать День города. Открытие анонсировали представители Общественной палаты Самарской области.

- 12 сентября Самарская область будет в седьмой раз отмечать День дружбы народов. Именно поэтому торжественное открытие этнокультурного комплекса намечено на этот день, - рассказала заместитель председателя Союза народов Самарской области Любовь Колесникова.

Напомним, в парке дружбы народов располагаются 20 национальных подворий, где посетители смогут ознакомиться с культурой этноса, а также можно прогуляться по парковой зоне, попробовать национальные блюда в ресторане или купить сувенир. Кроме того, в этнокультурном комплексе есть большая площадка для проведения тематических мастер-классов или других культурных мероприятий.