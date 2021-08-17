Депутаты хотят внедрить ИТ-решения в повседневную жизнь жителей страны

Единороссы хотят научить всех жителей страны пользоваться современными цифровыми продуктами

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест». Депутаты хотят внедрить ИТ-решения в повседневную жизнь людей. Такое предложение выдвинули единороссы во время стратегической сессии «Цифровое будущее России», которая состоялась 17 августа в штабе общественной поддержки партии.

- Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие, - отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации населения государству необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин имел равные условия доступа у цифровым сервисам, а также необходимо гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. Кроме того, не стоит забывать о безопасности и гарантии соблюдения конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных.

Как отмечают депутаты, цифровизация будет полезна для образовательной сферы, когда будет создан доступ к качаственным материалам и контакту с ведущими педагогами страны, но и для обычного населения, которые даже в малых населенных пунктах смогут пользоваться всеми современными технологиями.