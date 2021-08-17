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Общество17 августа 2021 18:27

Депутаты хотят внедрить ИТ-решения в повседневную жизнь жителей страны

Единороссы приняли «Цифровой манифест», который войдет в программу партии
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Единороссы хотят научить всех жителей страны пользоваться современными цифровыми продуктами

Единороссы хотят научить всех жителей страны пользоваться современными цифровыми продуктами

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест». Депутаты хотят внедрить ИТ-решения в повседневную жизнь людей. Такое предложение выдвинули единороссы во время стратегической сессии «Цифровое будущее России», которая состоялась 17 августа в штабе общественной поддержки партии.

- Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие, - отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации населения государству необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин имел равные условия доступа у цифровым сервисам, а также необходимо гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. Кроме того, не стоит забывать о безопасности и гарантии соблюдения конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных.

Как отмечают депутаты, цифровизация будет полезна для образовательной сферы, когда будет создан доступ к качаственным материалам и контакту с ведущими педагогами страны, но и для обычного населения, которые даже в малых населенных пунктах смогут пользоваться всеми современными технологиями.