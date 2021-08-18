В Самарской области будут судить мужчину, который убил котенка своей гражданской жены

В Самарской области мужчину будут судить за жестокое обращение с животными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе будут судить 39-летнего мужчину, который убил котенка своей гражданской супруги. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

Как выяснилось, мужчина в пьяном виде поссорился с женщиной, со злости схватил 2-месячного котенка по кличке Мурка и несколько раз бросил об стену комнаты. От полученных травм животное погибло.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Дело передано в районный суд для рассмотрения.