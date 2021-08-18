Крупная тольяттинская УК лишилась управления 70 домами

Лицензионная комиссия направит в суд заявление об аннулировании лицензии недобросовестной УК

Лицензионная комиссия ГЖИ Самарской области приняла решение о направлении в Арбитражный суд заявления об аннулировании лицензии ООО «ТЭМ», управляющей компании, которая обслуживала порядка 70 многоквартирных домов в Тольятти.

Причиной такого решения стало обращение жителей города, которые пожаловались на качество оказываемых услуг УК. Кроме того, директор данной компании не имел квалификационного аттестата, также у него имелась непогашенная судимость.

Кроме того, управляющая компания нарушала лицензионные требования, из-за чего мировой суд выносил решение о назначении административного штрафа.

«На минувшей неделе лицензионная комиссия исключила из реестра управления данной компании 70 домов, кому они будут переданы под управление примет решение администрация города Тольятти», - рассказал зампредседателя комиссии Денис Волков, отметив, что подобные меры к недобросовестным компаниям будут применять и дальше.

Во время заседания комиссии было предложено внести учредителей УК в список недобросовестных лиц, чтобы они в дальнейшем не могли получить лицензию на новую управляющую компанию.

Ранее ГЖИ Самарской области инициировала отзыв лицензии у компании «УЖКК», которая обслуживала многоквартирные дома в Самаре. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей домов, которые обслуживала компания. Обжаловать решение об отзыве лицензии юристы «УЖКК» не смогли.