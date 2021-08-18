В Самаре будут продвигать баскетбол для инвалидов-колясочников

Дмитрий Азаров провел личный прием

В Самарской области могут заняться развитием любительского баскетбола для инвалидов-колясочников. С такой просьбой к главе региона Дмитрию Азарову обратился мастер спорта по баскетболу на колясках Василий Кочетков. Он отметил, что сейчас таким видом спорта занимаются 12 колясочников, но желающих гораздо больше. И в регионе очень хотели бы создать город с большими баскетбольными традициями.

- До конца третьего квартала проанализируйте потребность и имеющиеся ресурсы, просчитаем, что нужно с точки зрения материально-технического обеспечения, инвентаря. Выявим желающих, создадим секции. Тем более, сейчас начало учебного года – подходящее время, чтобы открыть набор для школьников, - отметил Дмитрий Азаров.

Также он поручил проанализировать потребности по созданию спортивных площадок такого профиля. А еще на приеме с просьбой о помощи к губернатору обратился настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» города Нефтегорска Александр Феоктистов. У настоятеля сгорел дом, он попросил помочь в восстановлении единственного жилья.