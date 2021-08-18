В Самаре нашли квартиру с мхом на стенах и песком на лоджии

На стенах комнат мох

В Самаре нашли самые романтичные аппартаменты для необычных свиданий. Если хочется посидеть на песочке и полюбоваться видом на Волгу, не обязательно идти на пляж, где невозможно остаться только вдвоем. На Авито рассказали о необычной квартире, в которой стены покрыты зеленым мхом, ванна стоит прямо в комнате, а на полу в лоджии - мелкий белый песок.

На Авито собрали интересные необычные квартиры для туристов в России. Среди них есть ностальгическая квартира, грот и замок. В Самаре нашли две таких квартиры. Второй вариант - это соляная пещера. Здесь белые стены имеют неоновую подсветку, из окон - вид на Волгу.

Интересно, что интересные квартиры лофты нашли в Екатеринбурге и в Петербурге, именно там ценят технический стиль. Кстати, стоимость таких квартир начинается от 3 до 5 тысяч символов.