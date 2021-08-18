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Общество18 августа 2021 12:19

В Самаре мошенники пытаются заработать на иконописце без рук и ног

Икону «из Утевки» продают за 10 тысяч рублей, но эксперты утверждают - авторство Григория Журавлева исключено
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Вот такое объявление до сих пор висит на одном популярном сайте

Вот такое объявление до сих пор висит на одном популярном сайте

В Самаре недобросовестные продавцы пытаются заработать на иконописце без рук и ног - знаменитом художнике Григории Журавлеве, который писал картины и иконы, зажимая кисть зубами. Об этом в соцсетях сообщил директор музея им.Алабина Андрей Кочетков.

- После анонса открытия выставки Григория Журавлева появилась информация, что якобы «этого Журавлёва в интернете по 10 тысяч рублей продают», - сообщил Андрей Кочетков.

Оказалось, что объявление действительно существует, висит на сайте с 21 июля. «Флор и Лавр». 19 век. Иконописец Григорий Журавлев» - коротко анонсирует продавец, а в самом объявлении расписывает историю святых и самого иконописца, утверждая, что икона из Нефтегорского района Самарской области, где и жил Журавлев. За уникальную икону размером 26,5 х 32,5 см он запросил всего лишь 10 тысяч рублей.

Замдиректора музея им.Алабина по науке дозвонилась до продавца под видом покупателя, и побеседовала с ним. Женщину начали уверять, что икона «точно из Утевки», а подписи нет потому, что «Журавлев свои картины не подписывал».

- Мы точно знаем обратное, в оформлении выставки даже используется подпись иконописца, - пояснил Андрей Кочетков. - Но все же показали фото иконы специалистам московского Музея Андрея Рублева, у которых уже побывала наша выставка. Они говорят, что авторство Журавлёва исключено. С одной стороны, жалко потраченного времени и сил. С другой стороны - прекрасно, что творчество Журавлева стало настолько популярным, что его именем начали пользоваться продавцы с «Авито», чтобы лучше сбыть товар.