В Самаре предлагают ввести уголовную ответственность за кражу крышек

Открытые колодцы представляют опасность для жителей города

«РКС-Самара» предлагает ужесточить наказания за кражу колодезных крышек вплоть до уголовной ответственности. Соответствующее обращение направлено главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

- Предлагаем рассмотреть возможность запрета на прием данного вида лома металлургическими комбинатами, а также ужесточения ответственности за кражу, сдачу и прием незаконно приобретенного лома черных металлов, вплоть до уголовной, - предлагают коммунальщики.

В Самаре в 2021 году зафиксирована кража 119 крышек водопроводных и канализационных люков. Вор сдает крышку в металлолом и получает деньги фактически за то, что подвергает граждан опасности - в открытые колодцы могут провалиться люди, получив таким образом серьезные травмы.