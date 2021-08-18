Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 12:23

В Самаре предлагают ввести уголовную ответственность за кражу крышек

В этом году в городе украли 119 крышек с колодцев
Анастасия ЛЕСОВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Открытые колодцы представляют опасность для жителей города

Открытые колодцы представляют опасность для жителей города

«РКС-Самара» предлагает ужесточить наказания за кражу колодезных крышек вплоть до уголовной ответственности. Соответствующее обращение направлено главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

- Предлагаем рассмотреть возможность запрета на прием данного вида лома металлургическими комбинатами, а также ужесточения ответственности за кражу, сдачу и прием незаконно приобретенного лома черных металлов, вплоть до уголовной, - предлагают коммунальщики.

В Самаре в 2021 году зафиксирована кража 119 крышек водопроводных и канализационных люков. Вор сдает крышку в металлолом и получает деньги фактически за то, что подвергает граждан опасности - в открытые колодцы могут провалиться люди, получив таким образом серьезные травмы.