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Общество18 августа 2021 12:47

В дни выборов самарских школьников могут отправить из школ на экскурсии

Таким образом власти хотят разделить в школах детей и взрослых, которые придут голосовать
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В дни выборов детей могут отправить из школ на экскурсии

В дни выборов детей могут отправить из школ на экскурсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в дни предстоящих выборов хотят отправить детей на внеклассные экскурсии, чтобы разделить в школах потоки взрослых и детей. Об этом сообщают в региональном правительстве.

В единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму, губернскую думу, а также дополнительные и повторные выборы в ряде городов и районов Самарской области. Избирательные участки также будут работать 17 и 18 сентября.

Избирательные участки организуют в школах, где не планируют прерывать учебный процесс на время выборов. Министр образования Самарской области Виктор Акопьян предложил организовать внеклассные экскурсии. Таким образом, обучение продолжится, а ученики не будут находиться в школах, куда придут избиратели.