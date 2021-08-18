Более 1 тысячи школ в Самарской области оснащены тревожной кнопкой

За безопасностью в школах будут следить 1 сентября и в день выборов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области тревожной кнопкой оснащены 1 086 школ. Об этом сообщили во время заседания антитеррористической комиссии, где обсуждали безопасность школ в преддверии 1 сентября, а также предстоящих выборов.

В 698-ми учебных учреждениях 1 сентября безопасность школьников обеспечат более 1,5 тысяч стражей порядка. Будет организовано дополнительное патрулирование улиц для предотвращения транспортных происшествий с участием детей.

Особые меры безопасности будут предприниматься 1 сентября и в дни выборов - с 17 по 19 сентября. На территории Самарской области будут проводиться выборы не только в Государственную думу, но и региональный парламент.

В дни проведения голосования образовательный процесс у школьников региона не остановится. Не исключено, что детей в дни выборов отправят на экскурсии, чтобы они не находились в школах, когда будут приходить избиратели.