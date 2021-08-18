В Самарской области хотят создать потребкооперацию, которая поможет местным производителям

В партии обсудили меры поддержки для самарских производителей сельскохозяйственной продукции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На штабе общественной продукции в "Единой России" обсудили перспективы развития бренда "Самарский продукт". Представители партии считают, что нужно прилагать больше усилий для продвижения местных производителей сельхозпродукции.

Конечно, обсудили на встрече и стоимость "борщевого набора". Цены на овощи в губернии продолжаются снижаться. Об этом свидетельствует официальная статистика и ценники на прилавках, сообщила руководитель штаба общественной поддержки Регина Воробьева. Помогает процессу расширение торговых мест и появление ярмарок. За последние три недели их в губернии открылось 109 на 9960 рабочих мест.

Как рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов, многие фермеры и руководители крестьянско-фермерских хозяйств не хотят "выходить на рынок" и предпочитают иметь дело с перекупщиками товара. Софронов считает, что выходом из этой ситуации может стать возобновление института потребительской кооперации в сельском хозяйстве региона. Система облпотребкооперации поможет сократить цепочку "потребитель-производитель".

Представитель минпрома попросил внести предложение в народную программу, с которой "ЕР" пойдет на выборы.

Новым типом малоформатной торговли является "Ярмарка вкусов". Она представляет собой симбиоз гастрономического фестиваля и традиционной выставки-ярмарки. Два года назад площадка стала настоящим событием для сыроваров и жителей области. 15 видов самарского пармезана и другой уникальной продукции поразили гостей.

Важным событием для производителей станет и гастрофестиваль "Амбар.Еда". Он пройдет уже в ближайшие выходные.