В Тольятти полицейский попал в больницу, после того как попытался разнять двух дерущихся женщин

У мужчины сломан нос, плюс врачи диагностировали травму головы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший лейтенант полиции Вадим М. из Тольятти загремел в больницу после того, как попытался разнять двух сцепившихся между собой женщин. Интриги в эту историю добавляет тот факт, что одной из них была его жена – Анна, которая работает учителем начальных классов.

Что респектабельная мама в половине второго ночи не поделила на улице с 21-летней Анастасией – сейчас выясняют следователи. Однако факт остается фактом: женщины сцепились, как кошки. Вадим (той ночью он был в штатском) и двое друзей Анастасии какое-то время посмотрели на драку, потом попытались разнять своих пассий. Но что-то пошло не так, и мужчины начали драться тоже. Двое против одного.

Вадим потерпел поражение и попал в больницу с многочисленными травмами. Анастасию и двух ее друзей – братьев Александра и Дениса - доставили в ближайший отдел полиции.

Были ли герои этой истории трезвы – пока не совсем ясно. Тольяттинская полиция уже начала проверку.