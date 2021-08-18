Строительство второго корпуса школы на 5-й просеке в Самаре закончат до конца 2021 года

Учиться в школе смогут 850 учеников

До конца в Самаре сдадут в эксплуатацию второй корпус школы на 5-й просеке. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Второй корпус возводится в рамках национального проекта "Образование". На сегодня выполнены основные монолитные работы и полностью собран каркас здания. Ведутся работы по устройству дренажа и канализации. На строительстве сейчас задействовано 95 человек и 5 единиц техники.

Общая вместимость школы составляет 850 учащихся, но она может быть увеличена за счет перехода школы на двухсменный режим.

Первый корпус школы, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Вторая очередь школы №26 будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 детей.

1 сентября школа откроет свои двери для учеников.