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Дом. Семья18 августа 2021 15:12

Самарскую область атаковали опасные мотыльки, которые угрожают дачникам

Энтомолог рассказал, что за насекомые появились в городах региона и чем они опасны
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцев жутко напугало нашествие ночных мотыльков

Самарцев жутко напугало нашествие ночных мотыльков

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жители Самарской области делятся в социальных сетях фотографиями бабочек, которые буквально облепили стекла жителей. В конце июля – начале августа в регионе начали замечать большие скопления летающих насекомых. Энтомолог Богдан Погадаев рассказал, что это за мотыльки и стоит ли их опасаться.

По славам энтомолога, этот вид бабочек (луговой мотылек) принадлежит семейству огневки-травянки и является многоядным вредителем.

- Это особо опасный вид вредителей, который в период массового размножения приносит наибольший ущерб сахарной свекле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, конопле, кукурузе, овощным растениям. Кроме того, луговые мотыльки способны повреждать ячмень, пшеницу, сорго, картофель, - рассказал Богдан Погадаев.

Таким образом, массовая численность насекомых не только приводит в ужас городских жителей, но и угрожают садоводам и дачникам. Продолжительность жизни особей 4-20 дней, наибольшую активность они проявляют в сумерках.