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Происшествия18 августа 2021 15:35

В Самарской области малолетние преступники избили и ограбили прохожего

Молодой парень и его несовершеннолетний друг отняли у мужчины телефон и вынудили его сказать пароль от мобильного банка
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Нападавшие пойдут под суд

Нападавшие пойдут под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд пойдут двое парней, которые обвиняются в грабеже, совершенным с применением насилия, а также в краже денежных средств с банковского счета потерпевшего.

По версии следствия, в марте этого года 22-летний житель Кинеля вместе со своим 17-летним знакомым избили и ограбили местного жителя. Молодые люди завладели телефоном потерпевшего и, применяя насилие, получили от мужчины код доступа к мобильному приложению банка. После этого 22-летний нападавший перевел со счета пострадавшего 6 тысяч рублей на счета своих знакомых.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.