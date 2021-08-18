В Самарской области малолетние преступники избили и ограбили прохожего

Нападавшие пойдут под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд пойдут двое парней, которые обвиняются в грабеже, совершенным с применением насилия, а также в краже денежных средств с банковского счета потерпевшего.

По версии следствия, в марте этого года 22-летний житель Кинеля вместе со своим 17-летним знакомым избили и ограбили местного жителя. Молодые люди завладели телефоном потерпевшего и, применяя насилие, получили от мужчины код доступа к мобильному приложению банка. После этого 22-летний нападавший перевел со счета пострадавшего 6 тысяч рублей на счета своих знакомых.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.