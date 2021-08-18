В Самаре подрядчик похитил 9 миллионов у «Куйбышевского ПЖРТ» и не признаёт вину

В Самаре директора фирмы обвиняют в хищении 9 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора ООО «Стройбизнесгрупп», которого обвиняют в хищении 9 млн рублей у ООО «Куйбышевский ПЖРТ». Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с 1 марта 2016 года по 10 августа 2018 года обвиняемый заключил с ООО «Кубышевский ПЖРТ» 16 договоров, в каждом из которых была завышена стоимость работ. Полученные таким образом деньги директор потратил на личные нужды.

Директор ООО «Стройбизнесгрупп» не признал своей вины и отказался возмещать ущерб. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 300 тысяч рублей.

За мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения директору грозит лишение свободы до 10 лет.