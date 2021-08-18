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Происшествия18 августа 2021 16:05

В Самаре под суд отдали экстремиста за призывы к террору в интернете

Радикала привлекли к уголовной отвественности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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При обыске у радикала изъяли средства связи и компьютер

При обыске у радикала изъяли средства связи и компьютер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Самарской области установили, что один из жителей Самары размещал в интернете материалы, которые содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

- Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире приверженца радикальной идеологии и изъяли средства мобильной связи и компьютерную технику, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Центральный военный суд признал экстремиста виновным и привлек его к уголовной ответственности.