В Самаре под суд отдали экстремиста за призывы к террору в интернете

При обыске у радикала изъяли средства связи и компьютер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Самарской области установили, что один из жителей Самары размещал в интернете материалы, которые содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

- Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире приверженца радикальной идеологии и изъяли средства мобильной связи и компьютерную технику, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Центральный военный суд признал экстремиста виновным и привлек его к уголовной ответственности.