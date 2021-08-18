Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 17:27

Самарец «заминировал» железнодорожную станцию и попал на скамью подсудимых

Житель Самары заведомо ложно сообщил на 112 об акте терроризма
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Анонима вычислили и отправили под суд

Анонима вычислили и отправили под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Самары осудили по части 2 статьи 207 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) за ложное «минирование» одной из железнодорожных станций.

По версии следствия, 33-летний житель Самары позвонил в Единую диспетчерскую службу «112» и сообщил о заведомо ложную информацию, о готовящемся акте терроризма на территории одной из железнодорожных станций Самарской области.

Несмотря на анонимность поступившего сообщения, преступника вычислили и отправили на скамью подсудимых. Приволжский районный суд признал мужчину виновным в преступлении, и привлекли его к уголовной ответственности.